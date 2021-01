Biontec-Impfstoff wird künftig auch in NRW produziert

Nachrichtenarchiv - 13.01.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Halle: Der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech wird demnächst auch in Nordrhein-Westfalen produziert. Wie Biontec bekanntgab, hat der US-Pharmakonzern Baxter einen entsprechenden Auftrag für sein Werk in Halle in Westfalen erhalten. Der Produktionsstart werde voraussichtlich im März sein. Baxter stellt in Halle bisher vor allem Krebsmedikamente her. In dem Werk in Halle sind rund 800 Mitarbeiter beschäftigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2021 17:00 Uhr