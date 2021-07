Bill Ramsey stirbt im Alter von 90 Jahren

Nachrichtenarchiv - 05.07.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: Der Sänger und Entertainer Bill Ramsey ist tot. Wie seine Familie mitgeteilt hat, starb er im Alter von 90 Jahren in Hamburg. Ramsey, der als junger US-Amerikaner nach Deutschland kam, wurde mit Schlagern und Jazzmusik bekannt. Zu seinen größten Hits gehörten "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett" und "Pigalle". Auch in der Filmbranche hatte Ramsey großen Erfolg und stellte in insgesamt 31 Filmen seine Schauspielkünste unter Beweis. So war er 1964 unter anderem in „Old Shatterhand“ und 1997 beim „Tatort“ zu sehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2021 17:00 Uhr