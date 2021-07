Bill Ramsey stirbt im Alter von 90 Jahren

Nachrichtenarchiv - 05.07.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: Der Jazz-und Schlagersänger Bill Ramsey ist tot. Wie jetzt bekannt wurde, starb er bereits am vergangenen Freitag in Hamburg. Ramsey wurde 90 Jahre alt. Der Deutsch-Amerikaner wurde zwar in den 1960er-Jahren mit deutschsprachigen Hits wie „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ oder „Pigalle“ bekannt, sein Herz schlug aber immer für die Klassiker des Jazz, Swing und Blues.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2021 16:00 Uhr