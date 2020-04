Bill Gates rechnet mit Impfstoff in 18 Monaten

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 20:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Seattle: Microsoft-Gründer Bill Gates ist zuversichtlich, dass es in etwa 18 Monaten einen Impfstoff gegen das Coronavirus geben wird. Im Interview mit den "ARD-Tagesthemen" verwies er darauf, dass ein Impfstoff auf Basis eines Botenmoleküls einfacher und somit schneller entwickelt werden könne. Normalerweise dauere es fünf Jahre. Der US-Milliardär unterstützt die Forschung finanziell. Gates befürchtet, dass die Pandemie in den Entwicklungsländern schwerere Folgen haben wird als in den Industrieländern. Dort gebe es schlechtere Gesundheitssysteme und geringere Isolationsmöglichkeiten. Gates sagte, er habe schon vor fünf Jahren auf die Möglichkeit einer Pandemie hingewiesen. Leider habe das nicht dazu geführt, die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass sich das nicht wiederholen wird.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.04.2020 20:30 Uhr