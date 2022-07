Bildungsverband VBE warnt vor Schulüberlastung durch Flüchtlinge

Lemke will Verbraucher vor Strom- und Gassperren schützen

Berlin: Bundesverbraucherschutzministerin Lemke fordert im Notfall ein Moratorium für Strom- und Gassperren. Niemandem dürfe der Strom oder das Gas abgestellt werden, weil er mit einer Rechnung in Verzug sei, sagte die Grünen-Politikerin der "Bild am Sonntag". Die Ministerin betonte, man müsse sich auf schwierige Zeiten im Winter einstellen, in denen Verbraucher besonderen Schutz benötigten. Hintergrund ist die Befürchtung, dass die Preise wegen der Energiekrise noch einmal deutlich steigen werden. Lemke zufolge kann es passieren, dass die Bundesnetzagentur Energieunternehmen erlaube, gestiegene Preise trotz einer Preisgarantie an die Kunden weiterzugeben. - Städtetagspräsident Lewe hat zum Energiesparen aufgerufen. Schon jetzt müssten alle jede Kilowattstunde einsparen, die möglich ist. Alles gehöre auf den Prüfstand, in jedem Haushalt und am Arbeitsplatz, sagte Lewe den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

