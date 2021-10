Bildungsverbände fordern mehr Investitionen von der neuen Bundesregerierung

Johnson erwartet Lieferengpässe in Großbritannien bis Weihnachten

London: Der britische Premierminister Johnson hat Hoffnungen auf ein Weihnachten ohne Engpässe an Tankstellen und Supermarktregalen gedämpft. In einem BBC-Interview sagte er, die Krise könne noch bis in die Festtage andauern. Johnson räumte ein, dass sich der Mangel an Lastwagenfahrern im Zusammenhang mit dem Brexit seit langem abgezeichnet hatte. Trotz der Engpässe will Johnson Forderungen nach einer Lockerung der verschärften Einwanderungsregeln nicht nachgeben. Kämen massenhaft günstige Arbeitskräfte ins Land, habe das zur Folge, dass die Gehälter nicht stiegen und die Qualität der Arbeitsplätze nicht besser werde, so Johnson.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2021 15:00 Uhr