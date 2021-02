Bildungspolitiker fordern Stufenplan für Öffnung der Schulen

Nachrichtenarchiv - 07.02.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem Bund-Länder-Treffen zum weiteren Kurs in der Corona-Krise fordern Lehrerverbände und Gewerkschaften einen einheitlichen Öffnungs-Plan für Schulen. Die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes Lin-Klitzing sagte, dabei müsse berücksichtigt werden, dass die Schüler nicht in überfüllten Bussen und Bahnen zum Unterricht kommen können. Bundesbildungsministerin Karliczek hält eine Öffnung von Schulen allerdings nur in Ausnahmefällen für möglich, nämlich dort, wo die Inzidenzen niedrig sind. Vorrang hätten dann Abschlussklassen und die ersten Klassen. Währenddessen wächst in Bayern der Protest gegen die Aussetzung der Faschingsferien. Der Bayerische Elternverband veröffentlichte erneut einen Appell an Kultusminister Piazolo und Ministerpräsident Söder. Unterzeichnet ist er auch vom Landesschülerrat, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2021 18:00 Uhr