Bildungsniveau von Migranten steigt

Nachrichtenarchiv - 16.12.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiel: Laut einer Studie könnten künftig immer mehr Menschen mit einem guten Bildungsniveau ihre Heimatländer verlassen. Das Institut für Weltwirtschaft geht davon aus, dass es in den nächsten zehn Jahren doppelt so viele Migranten mit einem hohen Bildungsabschluss gibt wie jetzt, nämlich rund 15 Millionen. Vorraussichtlich 24 Millionen hätten einen mittleren Abschluss. Wenn die Bundesregierung diesen Menschen die Einwanderung ermögliche, könne sie der alternden Gesellschaft in Deutschland entgegen wirken, so das IfW. Es verwies explizit auf die Länder südlich der Sahara. Dort wächst die Zahl der gut Ausgebildeten besonders schnell.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.12.2021 13:15 Uhr