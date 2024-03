Bildungsministerin möchte junge Menschen auf Krisen und Kriege vorbereiten

Berlin: Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger sieht die Schulen in der Verantwortung, junge Menschen auf Krisen vorzubereiten. Dazu gehören laut der FDP-Politikerin Pandemien, Naturkatastrophen und auch der Kriegsfall. Zivilschutz sei wichtig und gehöre auch in die Schulen, sagte sie der "Funke Mediengruppe". Ziel müsse sein, die Widerstandsfähigkeit zu stärken. Stark-Watzinger sprach sich dafür aus, Zivilschutzübungen an Schulen abzuhalten. In anderen Ländern wie Großbritannien gehörten diese bereits zum Alltag. Die jungen Menschen müssten die Bedrohungen der Freiheit kennen und mit den Gefahren umgehen können. Deshalb sei auch ein - so die Ministerin wörtlich - "unverkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr" nötig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.03.2024 12:15 Uhr