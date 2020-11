Bildungsministerin Karliczek plädiert für Maskenpflicht im Unterricht an allen Schulen

Nachrichtenarchiv - 10.11.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesbildungsministerin Karliczek hat sich für eine allgemeine Maskenpflicht im Unterricht an allen Schulen ausgesprochen, inklusive Grundschulen. Das sei in einer Phase hoher Infektionszahlen zumutbar, auch wenn das Maskentragen über den Tag natürlich lästig sei. Es sei aber das effektivste Mittel, um Unterricht zu ermöglichen, sagte Karliczek in einem Interview. Außerdem sprach sie sich für regelmäßiges Stoßlüften aus. Es sei in der momentanen Lage den Schülern zuzumuten, einen dickeren Pullover anzuziehen. Mobile Luftfiltergeräte seien kein Allheilmittel; diese würden das Lüften nicht ersetzen, so Karliczek.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.11.2020 01:00 Uhr