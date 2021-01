Bildungsministerin Karliczek fordert Angebote für benachteiligte Schüler

Berlin: Bundesbildungsministerin Karliczek will mehr Angebote für benachteiligte Schüler in der Corona-Krise schaffen. Den Bundesländern habe sie angeboten, entsprechende Programme in den Ferien wieder aufzulegen, so Karliczek im Podcast "Die Schulstunde" des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Sie betonte, der Bund sei gern bereit, sich an der Überlegung zu beteiligen, wie der Nachholeffekt beim Lernen gerade für diejenigen zu schaffen sei, die zu Hause nicht so gut gefördert werden könnten. Die Ministerin verwies darauf, dass einige Bundesländer schon nach dem vergangenen Schuljahr Empfehlungen in den Zeugnissen gegeben hätten, an Summer Schools teilzunehmen. Womöglich dürfe man sich aber nicht allein auf zusätzliche Angebote in den Oster- oder Sommerferien beschränken, sondern müsse Programme langfristig anlegen, so Karliczek.

