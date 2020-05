Bildungsministerin fordert volles Programm der Schulen nach den Sommerferien

Polizist nach Tod von Schwarzem in den USA wegen Mordes angeklagt

Washington: Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz haben in den USA erneut mehrere Tausend Menschen gegen Rassismus protestiert. Unter anderem in New York, Los Angeles, Houston, Las Vegas und Washington gingen Demonstranten auf die Straße. Sie hielten Plakate mit Aufschriften wie "Hört auf, uns zu töten" oder "ich kann nicht atmen" und forderten Gerechtigkeit für Floyd. Dieser war am Montag in Minneapolis gestorben, nachdem ein weißer Polizist ihn minutenlang mit dem Knie auf dem Hals zu Boden gedrückt hatte. Ein Video des Vorfalls löste Entsetzen aus. Einer der vier an dem Einsatz beteiligten Polizisten wurde jetzt des Mordes angeklagt. - US-Präsident Trump ruderte inzwischen nach einem umstrittenen Tweet über den Einsatz von Schusswaffen gegen Plünderer zurück. Er wolle nicht, dass das passiert, twitterte er nun.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2020 06:00 Uhr