Bildungsminister Özdemir ruft zum Vorlesen auf

Berlin: Deutschland feiert heute das Vorlesen. Am bundesweiten Aktionstag nehmen nach Angaben der Organisatoren mehr als eine Million Menschen teil - in Kitas, Schulen, Büchereien, Kliniken, Gemeindezentren und Buchhandlungen. Der Tag unter dem Motto "Vorlesen schafft Zukunft" richtet sich an Kinder und Erwachsene. Ziel ist es auch, mehr Menschen für die Leseförderung zu gewinnen. Der neue Bundesbildungsminister Özdemir warb dafür, allen Kindern in Deutschland das richtige Umfeld zu bieten, um ihr Potenzial zu entfalten. Sie bräuchten Unterstützung und Begleitung - und das fange mit dem Vorlesen an, so der Grünen-Politiker.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2024 08:00 Uhr