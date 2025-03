Bildungsminister diskutieren über Handy-Verbot an Schulen

Die Kultusministerkonferenz beschäftigt sich mit der Frage, ob Handys an Schulen generell verboten werden sollen: In mehreren europäischen Staaten gibt es solche Verbote bereits, beispielsweise in den Nachbarländern Dänemark, Frankreich und in den Niederlanden. In Hessen ist eine ähnliche Regelung geplant. Hintergrund für die Diskussion in Deutschland sind die schlechteren Leistungen von Schülerinnen und Schülern bei der jüngsten Pisa-Untersuchung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.03.2025 10:15 Uhr