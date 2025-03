Bildungsminister beraten über Smartphone-Verbot an Schulen

Berlin: Die Bildungsminister der Länder beraten bei ihrer Konferenz ab heute über ein Handy-Verbot an Schulen. In mehreren europäischen Staaten gibt es solche Verbote bereits, beispielsweise in den Nachbarländern Dänemark, Frankreich und in den Niederlanden. Hintergrund für die Diskussion in Deutschland sind die schlechteren Leistungen von Schülerinnen und Schülern bei der jüngsten Pisa-Untersuchung. Studien haben gezeigt, dass selbst ein ausgeschaltetes Smartphone die Aufmerksamkeit von Kindern und Jugendlichen verringert.

