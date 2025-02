Bildungsmesse "Didacta" beginnt in Stuttgart

Stuttgart: Mit der "Didacta" beginnt heute die größte Bildungsmesse Europas in den Stuttgarter Messehallen. Bis Samstag werden mehrere Zehntausend Besucher erwartet. Leitthema ist in diesem Jahr Demokratiebildung an den Schulen. Außerdem wird in Fachforen diskutiert, welche Auswirkungen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz auf Schüler und Lehrkräfte haben wird. Unter den mehr als 700 Ausstellern sind erstmals auch politische Parteien. Gegen die Teilnahme der AfD gab es bereits im Vorfeld Proteste von Lehrer- und Bildungsverbänden sowie Schüler- und Elternvertretern und dem Zentralrat der Juden. Verlage, Verbände und Bildungsinitiativen haben weitere Proteste angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2025 07:00 Uhr