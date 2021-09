Bildungsgewerkschaften lehnen Impfstatus-Abfrage ab

Ermittler finden Leiche in explodiertem Haus in Rohrbach

Rohrbach an der Ilm: In den Trümmern des explodierten Hauses in dem Ort im Landkreis Pfaffenhofen haben die Ermittler eine Leiche gefunden. Das teilte die Polizei vor wenigen Minuten mit. Die Identität der toten Person ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hat wahrscheinlich eine Gasexplosion gestern die Doppelhaushälfte zerstört. Ein Ehepaar, das in der zerstörten Doppelhaushälfte lebte, wird nach Angaben der Polizei vermisst. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang mit einem tödlichen Verkehrsunfall, zu dem es 20 Minuten nach der Hausexplosion kam. Im 30 Kilometer entfernten Schrobenhausen fuhr ein Auto, in dem sich eine Gasflasche befand, in einen entgegenkommenden Lastwagen. Der Fahrer verbrannte. Das Auto war an der Adresse des explodierten Hauses gemeldet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2021 13:00 Uhr