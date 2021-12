Bildungsforscher sehen Lesedefizite bei Grundschülern

Impfkampagne für Kinder startet

München: In mehreren Bundesländern startet in dieser Woche die Impfkampagne für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. In Nordrhein-Westfalen soll es schon heute erste Impfungen in Arztpraxen geben, in Bremen ab morgen in einem eigenen Zentrum für Kinder und in Bayern geht es am Mittwoch los - vorausgesetzt, die benötigten Impfdosen kommen rechtzeitig an. In vielen Impfzentren wie zum Beispiel in Dachau und Ebersberg können Familien, die dort leben, schon jetzt Termine buchen. Viele Kommunen arbeiten außerdem an mobilen Impfkonzepten für Kinder und auch viele Kinderarztpraxen haben Impfstoff bestellt. Der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Fischbach, rechnet mit einer hohen Impfbereitschaft. Der "Rheinischen Post" sagte er, die Nachfrage sei auch bei Jugendlichen schon sehr hoch gewesen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2021 11:00 Uhr