Bildung einer neuen Regierung in Italien gestaltet sich schwierig

Das Wetter: In der Nacht Schnee und Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend von Unterfranken bis zum Bayerischen Wald Schneefall, sonst vielerorts Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Hochwassergefahr durch Tauwetter und Regen im Allgäu und am Alpenrand. In der Nacht Niederschläge, die gebietsweise in Schnee übergehen; Straßenglätte. Tiefstwerte minus 6 bis plus 4 Grad. Morgen in Alpennähe etwas Regen oder Schneeregen, sonst trocken. Montag und Dienstag meist bewölkt und gebietsweise Regen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2021 19:00 Uhr