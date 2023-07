Bildung des ersten Bürgerrates regt Diskussion über Bürgerbeteiligung an

Meldungsarchiv - 21.07.2023 14:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die geplante Bildung eines Bürgerrats im Bundestag hat eine Debatte über Parlamente und Bürgerbeteiligung ausgelöst. Vertreter der Union beklagten eine schleichende Aushöhlung des Konzepts der repräsentativen Demokratie und Entparlamentarisierung. Das bezeichnet einen Prozess, bei dem nicht Parlamente Entscheidungen treffen, sondern Gremien, die die Verfassung nicht vorsieht wie Bürgerräte oder Fachkommissionen. Die AfD sprach von einer "pseudodemokratischen Demokratiesimulation". Die Linke will dagegen die Ergebnisse von Bürgerräten verbindlicher machen und generell mehr Elemente direkter Demokratie einführen. Bundestagspräsidentin Bas sagte, der Bürgerrat sei kein Nebenparlament und kein Allheilmittel, könne aber die Bürgermeinungen ins Parlament holen und dessen Beratungen bereichern. Am Nachmittag will die SPD-Politikerin die Teilnehmer des Bürgerrates zum Thema Ernährung auslosen. Im Februar soll es Gutachten und Handlungsempfehlungen vorlegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.07.2023 14:45 Uhr