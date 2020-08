Bild: RKI will Mallorca als Risikogebiet einstufen, Österreich warnt vor Reisen nach Kroatien

Nachrichtenarchiv - 14.08.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die steigenden Zahlen von Corona-Neuansteckungen haben Auswirkungen auf den Tourismus. Wie die Bild-Zeitung erfahren hat, wird das Robert-Koch-Institut die Ferieninsel Mallorca in Kürze auf die Liste der Risikogebiete setzen. Nicht ausgeschlossen ist, dass die Bundesregierung dann auch eine Reisewarnung für die Balearen verhängt. Auch in Kroatien gibt es deutlich mehr Neuansteckungen. Deshalb hat sich Österreich dafür entschieden, von Reisen nach Kroatien abzuraten. Wie das Außenministerium in Wien mitteilte, gilt am Montag eine Reisewarnung für das EU-Land. Österreichische Urlauber, die sich in Kroatien befinden, wurden jetzt schon zur Heimreise aufgefordert. In Kroatien dürfen Nachtclubs, Bars und Restaurants nur noch bis Mitternacht geöffnet bleiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2020 17:00 Uhr