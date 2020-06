Bilanzskandal um Wirecard nimmt kein Ende

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der in Aschheim bei München ansässige Zahlungsanbieter Wirecard hat die Veröffentlichung seines lange erwarteten Jahresabschlusses 2019 erneut verschoben. Wie ein Firmensprecher mitteilte, hat der zuständige Abschlussprüfer Wirecard darüber informiert, dass es über die Existenz von Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von 1,9 Milliarden Euro keine ausreichenden Prüfungsnachweise gebe. Die Summe entspreche etwa einem Viertel der Konzernbilanzsumme, so der Sprecher. Die Aktien von Wirecard brachen daraufhin deutlich ein und waren zeitweise vom Handel ausgesetzt. Wenn Wirecard nicht bis morgen einen testierten Jahres- und Konzernabschluss vorlegt, können Kredite der Firma in Höhe von rund 2 Milliarden Euro gekündigt werden. Der Dax-Konzern kündigte an, Strafanzeige gegen unbekannt zu erstatten. Das Unternehmen sehe sich als mögliches Opfer eines "gigantischen Betrugs", so ein Sprecher.

