BIHK sieht bayerische Wirtschaft auf Talfahrt

München: Die Stimmung in der bayerischen Wirtschaft ist schlecht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Konjunkturumfrage des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags – kurz BIHK. Die Unternehmen haben ihre Aussichten demnach in allen Branchen pessimistisch beurteilt. Auch ihre Lage bewerteten die Firmen so schlecht wie seit dem Ende der Corona-Pandemie nicht mehr. Hauptgeschäftsführer Gößl sagte wörtlich: "Die bayerische Wirtschaft ist auf Talfahrt". Nach seinen Worten sind fast alle Branchen betroffen: Besonders düster ist es in der Industrie, dem Handel und dem Baugewerbe. Als größte Konjunkturrisiken nennen die Unternehmen den Arbeitskräftemangel, die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen und eine erlahmende Inlandsnachfrage. Der Verband hatte 3.700 Unternehmen im Freistaat befragt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2023 12:00 Uhr