Bierhoff verlässt DFB mit sofortiger Wirkung

Frankfurt am Main: Das Vorrunden-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar hat nun personelle Konsequenzen. Nach 18 Jahren gehen DFB-Geschäftsführer Bierhoff und der Deutsche Fußball-Bund getrennte Wege. Der bis übernächstes Jahr laufende Vertrag wurde mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Er wolle den Weg freimachen für eine neue Weichenstellung, erklärte Bierhoff. DFB-Präsident Neuendorf sagte, Bierhoff habe den Deutschen Fußballbund nachhaltig geprägt und stehe für große Momente, auch wenn die letzten Turniere hinter den sportlichen Zielen zurückgeblieben seien. Frauen-Bundestrainerin Voss-Tecklenburg zeigte sich überrascht. Sie habe eigentlich damit gerechnet, dass man in eine sachliche Analyse gehen und sich ein bisschen Zeit geben würde. Ein Nachfolger für Bierhoff steht bisher nicht fest.

