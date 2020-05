Biergärten und Gaststätten dürfen im Mai wieder öffnen

Nachrichtenarchiv - 05.05.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Kabinett hat eine schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen bis Pfingsten beschlossen. So werden bereits morgen die Ausgangsbeschränkungen zu Kontaktbeschränkungen. Konkret heißt das, Haushalte dürfen auch ohne triftigen Grund ihre Wohnung wieder verlassen und auch Familienangehörige unter Auflagen wieder besucht werden. Spielplätze öffnen ebenfalls morgen wieder. Für Pflegeheime stellte Söder ab dem Wochenende Besuchmöglichkeiten in Aussicht. Für die Gastronomie und Hotelerie wurde ein Stufenplan vorgestellt. So sollen Biergärten und Außenbereiche am 18. Mai geöffnet werden, Innenbereiche von Gaststätten am 25. Mai und Hotels am 30.Mai. Swimmingpools und Wellnessbereiche in Hotels, die gemeinschaftlich genutzt werden, müssen allerdings vorerst geschlossen bleiben. Museen, Zoos, Gedenkstätten und Ausstellungen können ab dem kommenden Montag wieder besucht werden; auch kontaktlose Sportarten wie Tennis und Golf sind dann wieder erlaubt. Am kommenden Montag fällt auch die Begrenzung der Ladenfläche im Einzelhandel auf 800 Quadratmeter - das heißt, Kaufhäuser und Malls dürfen wieder öffnen. Die Schulen sollen den Unterricht schrittweise wieder aufnehmen- Mitte Juni soll es wieder Präsenzunterricht für alle Klassenstufen geben. Söder kündigte an, dass Schüler künftig auf dem Schulgelände Masken tragen müssen, im Unterricht könne die Maske aber abgenommen werden. Bis Pfingsten sollen die Hälfte aller Krippen- und Kindergartenkinder wieder in den Einrichtungen betreut werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2020 13:00 Uhr