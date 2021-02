Bierabsatz sinkt 2020 auf Rekordtief

Nachrichtenarchiv - 01.02.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Das Corona-Jahr hat der Bierbranche massive Einbußen eingebrockt. Die Brauereien und Bierlager in Deutschland setzten 2020 insgesamt 8,7 Milliarden Liter Bier ab und damit so wenig wie noch nie seit 1993. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Verglichen mit dem Vorjahr beträgt das Minus 5,5 Prozent. Der Deutsche Brauer-Bund nannte die Situation der Branche dramatisch und in der Nachkriegszeit ohne Beispiel. Der mehrmonatige Lockdown der Gastronomie, das Verbot von Veranstaltungen und der Kollaps wichtiger Auslandsmärkte haben die Brauwirtschaft demnach schwer getroffen

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2021 12:00 Uhr