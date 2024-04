Biennale in Venedig eröffnet zum 60. Mal

Venedig: In der italienischen Lagunenstadt wird heute zum 60. Mal die Kunstbiennale eröffnet. Im Fokus der diesjährigen Ausgabe stehen die Erfahrung der Fremdheit sowie das Thema Migration. Der brasilianische Kurator Adriano Pedrosa hat 330 Künstler aus verschiedenen Ländern mit zahlreichen Arbeiten eingeladen. Daneben sind mehr als 80 Länder mit eigenen nationalen Beiträgen Teil der Biennale, die bis zum 24. November läuft. Zum Auftakt werden mehrere Auszeichnungen vergeben. So erhalten die italienisch-brasilianische Malerin Anna Maria Maiolino sowie die türkische Grafikerin Nil Yalter Goldene Löwen für ihr Lebenswerk. Die Biennale gilt neben der Documenta in Kassel als wichtigste Präsentation zeitgenössischer Kunst .

