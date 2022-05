Nachrichtenarchiv - 07.05.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bochum: Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gibt es für die Männer von Arminia Bielefeld kaum noch Hoffnung. Denn sie haben am Abend in Bochum 1:2 verloren und könnten damit schon an diesem Wochenende sicher absteigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2022 06:00 Uhr