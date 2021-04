Bielefeld siegt 1:0 gegen Freiburg

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt mit Regen, teils freundlich

Das Wetter in Bayern: Im Süden trocken mit Sonne und Wolken. Im Norden meist bewölkt und gebietsweise Regen. 10 bis 17 Grad. Morgen Sonne und Wolken, in Unterfranken einzelne Schauer. Höchstwerte bis 19 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Montag trüb mit Regen, später in höheren Lagen Schnee. Am Dienstag von den Alpen bis nach Niederbayern noch etwas Regen oder Schnee, sonst trocken mit etwas Sonne. In der Nacht Frost, tagsüber 3 bis 10 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2021 07:00 Uhr