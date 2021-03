Nachrichtenarchiv - 14.03.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Fußball: Im ersten Sonntagsspiel der Bundesliga hat Bielefeld überraschend in Leverkusen gewonnen. Die Bielefelder ziehen durch den 2:1-Erfolg an Hertha und Mainz vorbei und klettern auf Platz 15. In der zweiten Liga trennten sich Nürnberg und Osnabrück 1:1, Karlsruhe und Braunschweig spielten 0:0.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2021 17:00 Uhr