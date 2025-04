Bielefeld erreicht DFB-Pokal-Finale

Zum Fußball: Im DFB-Pokal hat Arminia Bielefeld die Sensation geschafft und ist erstmals in der Vereinsgeschichte ins Endspiel eingezogen. Der Drittligist besiegte am Abend Titelverteidiger Leverkusen mit 2:1. Der Finalgegner wird am Abend ab 20.45 Uhr ermittelt - und zwar zwischen Stuttgart und Leipzig.

