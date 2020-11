Biden zeigt sich siegessicher

Nachrichtenarchiv - 07.11.2020 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wilmington: Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Biden hat sich drei Tage nach der Wahl siegessicher gezeigt. Wir werden dieses Rennen mit einer klaren Mehrheit und der Nation hinter uns gewinnen, so Biden in einer Ansprache. Außerdem stellte er für eine mögliche Amtszeit in Aussicht, Probleme wie die Corona-Pandemie, den Klimawandel und strukturellen Rassismus anzugehen. Gleichzeitig betonte er, dass noch kein Gewinner ausgerufen sei. Er zeigte sich aber überzeugt, die Wahl in Pennsylvania, Georgia und Arizona für sich zu entscheiden. Auch wenn Biden seinen Vorsprung in den noch offenen Staaten ausbauen konnte, steht noch kein Sieger der Präsidentschaftswahl fest. In fünf Bundesstaaten fehlen die Ergebnisse noch, in Georgia soll wegen des geringen Unterschieds noch einmal neu ausgezählt werden. Nach derzeitigem Stand würden Biden die Stimmen aus einem weiteren Staat reichen, um Amtsinhaber Trump abzulösen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.11.2020 06:15 Uhr