Biden zeichnet Rocksänger Bruce Springsteen aus

22.03.2023 12:00 Uhr

Washington: US-Präsident Biden hat Bruce Springsteen mit der "National Medal of Arts" geehrt - das ist die höchste Kulturauszeichnung des Landes. Springsteens Musik feiere amerikanische Triumphe, heile Wunden und gebe dem Land Hoffnung, heißt es in der Begründung des Weißen Hauses. Die Kulturmedaille erhielten außerdem die Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus, die Autorin Mindy Kaling oder die Soulsängerin Gladys Knight. Bei einer Preisübergabe an den zweifachen Pulitzer-Preisträger Colson Whitehead kokettierte der US-Präsident mit einer zweiten Amtszeit: Er sei ebenfalls auf eine gewisse Doppelung aus, witzelte Biden. Es wird erwartet, dass der 80-Jährige in Kürze seine erneute Bewerbung um das Präsidentenamt bekannt gibt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2023 12:00 Uhr