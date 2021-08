Biden würdigt bei Anschlägen getötete US-Soldaten als Rückgrat Amerikas

Nachrichtenarchiv - 26.08.2021 23:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden hat die bei den Anschlägen in Kabul getöteten Soldaten als Rückgrat Amerikas bezeichnet. Sie seien Helden gewesen, die an einer selbstlosen Mission beteiligt gewesen seien, sagte Biden am späten Abend in einer Fernsehansprache. Mit ihrer Hilfe sei es gelungen, mehr als 100.000 Menschen aus Afghanistan heraus in Sicherheit zu bringen. Den Attentätern von der Terrormiliz Islamischer Staat kündigte Biden Vergeltung an. Die USA würden sie jagen und zur Strecke bringen. Bei zwei Anschlägen in der afghanischen Hauptstadt waren mindestens 72 Menschen getötet worden, unter ihnen zwölf US-Soldaten. Außerdem wurden 15 US-Militärangehörige verwundet. Ein Selbstmordattentäter hatte sich an einem Tor zum Flughafen inmitten von wartenden Menschen in die Luft gesprengt, ein weiterer zündete in einem nahegelegenen Hotel seinen Sprengstoff.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.08.2021 23:45 Uhr