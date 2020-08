Biden wirft Trump in Antrittsrede Planlosigkeit in der Pandemie vor

Nachrichtenarchiv - 21.08.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wilmington: In seiner Antrittsrede hat der demokratische Präsidentschaftsbewerber Biden dem amtierenden US-Präsidenten Trump schwere Vorwürfe gemacht. Er habe keinen Plan, um die Corona-Krise in den Griff zu bekommen. Und Trump habe bis heute nicht verstanden, dass sich die Wirtschaft nicht erholen werde und Schulen nicht sicher öffnen könnten, solange er sich nicht mit dem Virus befasse. Vor allem aber habe der Präsident in seiner grundlegendsten Pflicht versagt, die Nation zu beschützen, betonte Biden. Er kündigte an, die Wirtschaft wieder anzukurbeln und auch sofort einen Plan im Kampf gegen das Corona-Virus vorzulegen. So will er zum Beispiel landesweit eine Maskenpflicht einführen. Außerdem versprach er, die Spaltung der Nation zu beenden. Vereint könne man die Zeit der Dunkelheit in Amerika überwinden, sagte Biden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2020 07:00 Uhr