Biden wirft Trump Blockade bei Übergabe der Amtsgeschäfte vor

Nachrichtenarchiv - 29.12.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der künftige US-Präsident Biden hat der Regierung von Donald Trump erneut Blockade bei der Amtsübergabe vorgeworfen. In einer Rede in seiner Heimatstadt Wilmington beklagte Biden, sein Team bekomme vor allem bei zentralen Angelegenheiten der nationalen Sicherheit nicht alle notwendigen Informationen. Konkret kritisierte Biden das US-Verteidigungsministerium. Trumps Amtszeit endet am 20. Januar. Am selben Tag wird Biden als neuer Präsident vereidigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2020 06:00 Uhr