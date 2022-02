Biden wirbt in Telefonat mit Putin für Diplomatie

Das Wetter: In der Nacht klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder höchstens leicht bewölkt, örtlich Nebel. Abkühlung auf -2 bis -12 Grad. Morgen nach Frühnebel viel Sonnenschein. Am Montag im Tagesverlauf von Nordwesten her zunehmend bewölkt. Am Dienstag überwiegend bewölkt, in Alpennähe vereinzelt Regen oder Schneeregen. Tageshöchstwerte 4 bis 13, am Dienstag 4 bis 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2022 20:00 Uhr