Biden wirbt für geplantes Corona-Hilfspaket

Nachrichtenarchiv - 15.01.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der künftige US-Präsident Biden hat in einer Fernsehansprache für sein Corona-Hilfspaket geworben. Während der Pandemie hätten Millionen von Amerikanern ohne eigenes Verschulden die Würde und den Respekt verloren, der mit einem Job und einem Gehaltsscheck einhergehe, sagte Biden. Die Gesundheit der Nation stehe auf dem Spiel und deshalb müsse man jetzt handeln. Das Paket umfasst 1,9 Billionen Dollar. So sollen zum Beispiel die bisher geplanten Direkthilfen für US-Bürger von 600 auf 2.000 Dollar aufgestockt werden. Zudem will Biden die Arbeitslosenhilfen ausweiten und den Mindestlohn anheben. - Unterdessen warnte die US-Bundespolizei vor potenziellen Gewaltakten rund um die Vereidigung des künftigen Präsidenten in der kommenden Woche. FBI-Chef Wray bezeichnete die umfangreichen Aussagen im Internet über mögliche Aktionen als besorgniserregend.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2021 08:00 Uhr