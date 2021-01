Biden wirbt für Billionen-Hilfspaket

Das Wetter: An den Alpen Schnee, sonst mitunter klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils klar mit örtlichem Nebel. Vielerorts trocken. Der Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall und Verwehungen im Oberallgäu und Teilen der Ammergauer Alpen und des Werdenfelser Landes.Tiefstwerte minus zwei bis minus neun Grad. Die Aussichten: Überwiegend bewölkt, nur in den Alpen längerer Sonnenschein. Zunächst nur ganz vereinzelt etwas Schnee, am Sonntag zunehmend Schneefall. Tageshöchstwerte plus zwei bis minus fünf Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.01.2021 21:15 Uhr