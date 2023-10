Biden will weiterhin Waffen an die Ukraine liefern

Washington: US-Präsident Biden will nach eigenen Worten die Ukraine weiterhin im Kampf gegen Russland unterstützen. Beim Besuch von Bundespräsident Steinmeier in Washington sagte Biden, auf die USA sei in dieser Hinsicht "Verlass". Er sei überzeugt, trotz der derzeitigen Lage im Kongress eine Lösung zu finden, die Waffenhilfe für Kiew weiter zu finanzieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2023 01:00 Uhr