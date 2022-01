Biden will weitere Soldaten nach Osteuropa verlegen

Nachrichtenarchiv - 29.01.2022 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise wollen die USA offenbar weitere US-Soldaten in die osteuropäischen Nato-Staaten verlegen. US-Präsident Biden nannte keine genaue Zahl, sagte aber, es gehe um nicht zu viele Soldaten. In den USA hat er bereits 8.500 Mann in Alarmbereitschaft versetzt, um sie gegebenenfalls kurzfristig in die Krisenregion zu schicken. US-Verteidigungsminister Austin und Generalstabschef Milley riefen zur Deeskalation auf, um einen - so wörtlich - "entsetzlichen" Krieg zu verhindern. Moskau bestreitet Angriffspläne auf die Ukraine und betont, man fühle sich von der Nato bedroht. In einem Telefonat mit Frankreichs Staatschef Macron hatte Russlands Präsident Putin gestern seine Vorwürfe gegen den Westen erneuert und erklärt, die USA und die Nato würden die grundlegenden Sorgen Russlands nicht berücksichtigen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.01.2022 10:15 Uhr