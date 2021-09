Biden will Unterlagen der Anschläge vom 11. September freigeben

Nachrichtenarchiv - 04.09.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden hat das Justizministerium angewiesen, zu prüfen, ob geheime Dokumente zu den Terroranschlägen vom 11. September freigegeben werden können. Justizminister Garland wird damit per Verordnung verpflichtet, entsprechende Dokumente zu den Anschlägen innerhalb der kommenden sechs Monate zu veröffentlichen. Einige Familien der Opfer hatten damit gedroht, nicht zu den Gedenkfeiern zum 20. Jahrestag zu erscheinen, falls Biden nicht Dokumente freigebe. Ihnen ging es vor allem um Unterlagen, welche die Rolle Saudi-Arabiens bei den Anschlägen beleuchten. Am 11. September 2001 steuerten islamistische Terroristen drei gekaperte Flugzeuge in das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington. Bei den Anschlägen wurden etwa 3.000 Menschen getötet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2021 07:00 Uhr