Biden will Trump Mitschuld an Kapitol-Erstürmung geben

Washington: Ein Jahr nach der Erstürmung des Kapitols gibt US-Präsident Biden seinem Vorgänger Trump die Schuld für die Eskalation. Präsidialamtssprecherin Psaki erklärte, Biden werde heute in seiner Rede darlegen, welche Verantwortung der Ex-Präsident für das - so wörtlich - "Chaos und das Gemetzel" trage. Nach ihren Worten will sich Biden auch zu den Lügen äußern, die Trump damals verbreitet habe, um die Bevölkerung in die Irre zu führen und von seiner Rolle bei den Geschehnissen abzulenken. Der US-Präsident hatte es bislang vermieden, seinen Vorgänger wegen der Erstürmung des Kapitols direkt anzugreifen. Am 6.Januar 2021 hatten hunderte Anhänger Trumps das Parlamentsgebäude in Washington gestürmt, dabei waren fünf Menschen ums Leben gekommen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.01.2022 14:15 Uhr