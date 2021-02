Biden will nicht vor Sommer über möglichen Truppenabzug aus Deutschland entscheiden

Nachrichtenarchiv - 06.02.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die Zukunft der in Deutschland stationierten US-Truppen wird noch mindestens bis zum Sommer offen bleiben. Das hat das US-Verteidigungsministerium angekündigt. Präsident Biden hatte den von seinem Amtsvorgänger Trump angeordneten Teilabzug der Truppen gestoppt. Sein Verteidigungsminister Austin soll nun die weltweite Aufstellung und Stationierung von US-Soldaten überprüfen und Handlungsempfehlungen geben. Einem Pentagon-Sprecher zufolge soll die Überprüfung bis zur Jahresmitte abgeschlossen werden. Erst dann will Biden endgültige Entscheidungen treffen. Von dem von Trump geplanten Truppen-Abzug wären vor allem Standorte in Bayern, aber auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz betroffen gewesen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.02.2021 01:00 Uhr