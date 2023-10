Biden will neues US-Hilfspaket für Ukraine

Washington: US-Präsident Biden will den Kongress heute um neue, umfassende Hilfen für Israel und die Ukraine bitten. Das hat er in einer Rede an die Nation angekündigt. Die Vereinigten Staaten könnten und würden nicht zulassen, so Biden, dass Terroristen wie die Hamas oder Tyrannen wie Kremlchef Putin gewinnen. Nach seinen Worten haben beide eines gemeinsam: Sie wollten eine benachbarte Demokratie vollkommen vernichten. Eine konkrete Summe nannte der Präsident nicht. US-Medien hatten zuvor von Hilfen in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar berichtet. Die Details will das Weiße Haus heute bekanntgeben. Ob das Paket Chancen hat, durchzukommen, ist derzeit offen, da die gesetzgeberische Arbeit in den USA weitgehend stillgelegt ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2023 08:00 Uhr