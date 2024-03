Biden will Netanjahu von Rafah-Offensive abbringen

Washington: Die USA wollen Israel von der geplanten Bodenoffensive gegen die mit Flüchtlingen überfüllte Stadt Rafah abbringen. Präsident Biden habe Israels Regierungschef Netanjahu in einem Telefonat erneut gedrängt, von der Operation abzusehen, teilte der Nationale Sicherheitsberater der USA, Sullivan in Washington mit. Unterdessen haben in Katar neue Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazakrieg und die Freilassung weiterer Geiseln begonnen. Das berichtet das israelische Fernsehen. Armeesprecher Hagari hat inzwischen neue Zahlen zum Einsatz im Schifa-Krankenhaus bekanntgegeben. Es seien mehr als 40 Hamas-Kämpfer getötet und mehr als 200 Terrorverdächtige festgenommen worden. Hagari warf der Hamas vor, weiterhin systematisch von Krankenhäusern und zivilen Einrichtungen aus zu kämpfen. Sie nutze Zivilisten und Patienten als menschliche Schutzschilde. Bereits vergangene Woche hat die israelische Armee nach US-Angaben das dritthöchste Führungsmitglied der Hamas getötet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.03.2024 02:00 Uhr