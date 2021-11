Biden will Konflikte mit China vermeiden

Neue Corona-Regeln in Bayern sind in Kraft

München: In Bayern gelten ab heute strengere Corona-Regeln. In Gaststätten, Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben sowie bei Veranstaltungen haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Es gilt die 2G-Regel. Wegen der steigenden Infektionszahlen und der zunehmenden Zahl von Impfdurchbrüchen muss generell eine Maske getragen werden, nur am Restauranttisch darf sie abgenommen werden. In Diskotheken und Clubs können die Betreiber 2G plus anwenden - notwendig ist dann ein zusätzlicher Schnelltest, dafür fällt aber die generelle Maskenpflicht weg. Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen bleiben von der 2G-Regelung ausgenommen. Für alle anderen Veranstaltungen von Kirchen gilt die Regel aber.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2021 08:00 Uhr