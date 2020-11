Biden will im Falle eines Wahlsiegs Plan zur Corona-Bekämpfung vorlegen

Nachrichtenarchiv - 07.11.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Auch vier Tage nach der Präsidentschaftswahl in den USA steht eine Entscheidung noch aus. Herausforderer Biden liegt in vier von fünf umkämpften Bundesstaaten in Führung. Er konnte seinen Vorsprung in Pennsylvania, Georgia und Nevada ausbauen, auch in Arizona liegt er vorne. Allein Pennsylvania würde ihm reichen, um die erforderlichen Anzahl von 270 Wahlmänner-Stimmen zu überschreiten. In einer Rede an die Nation zeigte sich Biden siegessicher. Zusammen mit seiner Vize-Kandidatin Harris habe er bisher mehr als 74 Millionen Stimmen gesammelt, so viele wie kein anderes Präsidentschafts-Team in der Geschichte des Landes. Biden kündigte für den Fall eines Wahlsiegs an, zügig einen Plan zur Bekämpfung der Corona-Pandemie umzusetzen. Allerdings hat Amtsinhaber Trump bereits angekündigt, rechtlich gegen das Wahlergebnis vorzugehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2020 12:00 Uhr