Biden will Freigabe von Dokumenten zu 9/11 prüfen lassen

Guterres kündigt Hilfskonferenz für Menschen in Afghanistan an

New York: UN-Generalsekretär Guterres will mit einer hochrangig besetzten Hilfskonferenz Unterstützung für die Menschen in Afghanistan mobilisieren. Die Bevölkerung stehe vor einer humanitären Katastrophe, sagte ein UN-Sprecher in New York. Das Treffen soll am 13. September in Genf stattfinden. Die UN appellierten unterdessen an die islamistischen Taliban, den humanitären Helfern uneingeschränkten Zugang zu den Menschen zu gewähren. Rund die Hälfte der 38 Millionen Menschen in dem Land sei auf Hilfe in Form von Lebensmitteln, Wasser oder Medikamenten angewiesen. // Stopp:// Während die ausländischen Truppen nach der Machtübernahme der Taliban das Land verlassen haben, bleiben UN-Organisationen und andere humanitäre Helfer vor Ort.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2021 12:00 Uhr