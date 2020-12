Biden will Ex-General Austin zum Verteidigungsminister machen

Runder Tisch berät über Umgang mit historischen, antisemitischen Darstellungen

München: Der bayerische Antisemitismusbeauftragte Spaenle berät heute mit Experten und Religionsvertretern darüber, wie man in Zukunft mit judenfeindlichen Abbildungen an historischen Gebäuden umgehen will. Beispiel dafür sind die in Stein gemeißelten sogenannten "Judensau"-Plastiken am Regensburger Dom oder der Sebaldus-Kirche in Nürnberg. So steht der Dom zwar einerseits unter Denkmalschutz - andererseits sende die Darstellung eine antisemitische Botschaft aus, die man laut Spaenle nicht einfach hinnehmen darf. An dem Runden Tisch nimmt neben Kirchenvertretern auch der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, teil.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2020 06:00 Uhr